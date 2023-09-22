Сергей Семак поделился ожиданиями от предстоящего матча «Зенита» с «Локомотивом»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак поделился ожиданиями от предстоящего матча с «Локомотивом».

«Локомотив» не сильно изменился после последнего матча. Это один из лидеров нашего российского футбола. Команда укомплектована хорошими игроками, индивидуально очень сильная. Предстоит очень интересная игра, обоюдоострая. Будет очень интересно посмотреть, как мы восстановимся, какую игру покажем», — передаёт слова Семака корреспондент «Чемпионата» Ульяна Лапшова.

Напомним, в одном из центральных матчей 9-го тура Российской Премьер-Лиги встретятся санкт-петербургский «Зенит» и московский «Локомотив». Команды будут играть на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. Встреча состоится в воскресенье, 24 сентября. Начало игры — в 16:30 мск.