Кассьерра: гол в 1-м туре придал уверенности и сил — просто удалось начать забивать

Колумбийский нападающий «Зенита» Матео Кассьерра рассказал, что поменялось в его игре.

«Что поменялось в игре, в настрое, в голове? Ничего не поменялось, просто удалось с 1-го тура начать забивать. Это придало уверенности и сил. Рад, что на этот момент забил какое-то количество голов. Буду стараться продолжать помогать команде и забивать ещё», — передаёт слова Кассьерры корреспондент «Чемпионата» Эльвира Багирова.

Кассьерра стал игроком сине-бело-голубых, перейдя из «Сочи» в июле 2022 года. За время выступлений за «Зенит» колумбийский форвард принял участие в 47 играх, забил 14 мячей и отдал 11 результативных передач. По данным интернет-портала Transfermarkt, ориентировочная стоимость футболиста составляет € 3,5 млн.