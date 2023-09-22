Семак: будем рады возвращению Бакаева в «Зенит». Надеемся, он ещё сможет себя проявить

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак признался, что будет рад возвращению Зелимхана Бакаева в команду.
«Зелимхан молодец. На мой взгляд, ему очень непросто пришлось. Очень эмоциональный характер, естественно, большие амбиции, и каждый день приходится выкладываться на сто процентов, при этом вносить в команду только позитив, я думаю, это говорит о его прекрасных человеческих и профессиональных качествах. Думаю, что все его дальнейшие шаги будут абсолютно правильными. Конечно, мы ждём его возвращения. Если нам будет нужно и если он захочет, мы будем рады и надеемся, что он ещё сможет себя проявить. Хотя за время пребывания в «Зените» он сыграл более 30 матчей, три забил, три отдал. Конечно, статистика не та, которую ожидал он, но тоже неплохая. Сказать, что это было потраченное время, нельзя абсолютно», — передаёт слова Семака корреспондент «Чемпионата» Ульяна Лапшова.
- 22 сентября 2023
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