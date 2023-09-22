Кассьерра: нам с Сергеевым хорошо удаётся действовать на поле вдвоём, мы оба забиваем

Нападающий «Зенита« Матео Кассьерра рассказал о взаимодействии с российским форвардом команды Иваном Сергеевым.

«В прошлом сезоне действительно выходили с Сергеевым по очереди, в этом — немного иначе. Нам хорошо удаётся действовать на поле вдвоём — мы оба забиваем. Общение и с ним, и со всеми партнёрами по команде у меня хорошее. В «Зените» собраны классные профессионалы, и общаться с ними и взаимодействовать как на поле, так и вне его, — одно удовольствие. Самое главное, чтобы каждый продолжал вносить свою лепту в общее дело», — передаёт слова Кассьерры корреспондент «Чемпионата» Эльвира Багирова.