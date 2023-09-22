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Нападающий «Зенита» Кассьерра высказался о предстоящем матче с «Локомотивом»

Нападающий «Зенита» Кассьерра высказался о предстоящем матче с «Локомотивом»
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Нападающий «Зенита« Матео Кассьерра поделился ожиданиями от предстоящего матча 9-го тура РПЛ с «Локомотивом».

«Нас ждёт очень сложный матч. «Локо» — квалифицированная команда с игроками высокого класса. В прошлом сезоне мы победили в гостях — была очень сложная равная игра. Мы должны быть готовы к непростому матчу и выложиться на максимум, чтобы забрать три очка», — передаёт слова Кассьерры корреспондент «Чемпионата» Эльвира Багирова.

Кассьерра стал игроком сине-бело-голубых, перейдя из «Сочи» в июле 2022 года. За время выступлений за «Зенит» колумбийский форвард принял участие в 47 играх, забил 14 мячей и отдал 11 результативных передач. По данным интернет-портала Transfermarkt, ориентировочная стоимость футболиста составляет € 3,5 млн.

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