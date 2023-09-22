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Экс-тренер «Краснодара» Пикущак: у команды идеальный период, чтобы выиграть чемпионство

Экс-тренер «Краснодара» Пикущак: у команды идеальный период, чтобы выиграть чемпионство
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Бывший тренер «Краснодара» Игорь Пикущак высказался о шансах команды на победу в чемпионате России.

«С приходом нового главного тренера «Краснодар» преобразился. Знаю не понаслышке — общаюсь с некоторыми людьми из клуба. Видно, что тренер работает, даёт понимание футболистам, во что они должны играть. Сейчас как никогда идеальный период для команды, чтобы выиграть чемпионство. По качеству игры, возможно, «Краснодар» этого добьётся. Конечно, бороться с «Зенитом» за чемпионство можно. Да, будет непросто, питерцы составят конкуренцию, но шансы есть», — сказал Пикущак в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

В матче 9-го тура РПЛ «Краснодар» примет «Урал» на своём поле в воскресенье, 24 сентября. Начало игры — в 19:00 мск. На данный момент екатеринбуржцы занимают пятое место в турнирной таблице РПЛ, имея в активе 14 очков. Отставание от лидирующего «Краснодара» — четыре очка.

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