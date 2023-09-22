Ловчев — о «Спартаке»: вижу, что Абаскаль бесится. Мне понятна причина этого

Бывший игрок московского «Спартака», а ныне футбольный эксперт Евгений Ловчев прокомментировал победу красно-белых в матче группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России с «Пари НН» (3:0).

«Непростая игра для «Спартака». Было преимущество, но это совсем не то, что мы увидели в атаке в матче с «Нижним» в Москве. Но всё равно — «Спартак» не скучно смотреть — не бывает матчей, когда нет событий, когда идёт катание мяча, возня какая-то… В конце игры вышел мастер и всё решил — Промес вот в таких играх, когда появляется простор, очень хорош.

Я вижу, что Абаскаль бесится, когда его футболисты ищут варианты «поперёк-назад» — это заметно по его жестам и по эмоциям, когда идут такие передачи. Это здорово, это довольно сильно отличается от футбола, к которому мы привыкли в РПЛ. Но я хотел бы обратить внимание на вопрос с судейством. Уже говорил, что, с одной стороны, единоборства стали судить несколько иначе — дают не то что бороться, а дают хлестать по ногам. То, что дают бороться — хорошо, всё, что дальше — ведёт к стычкам и дракам. Есть и другой момент — затяжка времени. И так бегают небыстро, но раз за разом я вижу одну и ту же картину — после единоборства кто-то падает, долго лежит, пауза… Вратарь вводит мяч в игру — пауза на минуту-полторы. Понимаю, что после истории с датчанином на Евро два года назад арбитры очень внимательно следят за здоровьем игроков, но судьи тоже не посторонние люди, они понимают, где рисуют, а где действительно есть риски. А то чуть по волосам задели — человек падает, начинаются паузы. Не случайно пошли разговоры о том, что надо вводить чистое время. И именно вот из-за этого. И когда на ЧМ-2022 стали добавлять по 10+ минут, это было правильно — игроки понимали, что всё равно будут доигрывать столько, на сколько тянули время. И когда Абаскаль бесится на бровке, мне понятна причина этого — он постоянно показывает на часы, потому что время тянут.

Отдельно о составе «Спартака». То, как играет команда в Кубке, показывает, что у команды два вполне боеспособных состава — у Абаскаля есть возможность варьировать сочетания, позиции продублированы. Не случайно же возникают эти споры — поставил кого-то не того, были лучше. У других команд в Кубке играют более молодые футболисты. То, что в Нижнем на матч пришло 32 тысячи человек (а это просто шикарная посещаемость) — показатель, что на «Спартак» интересно смотреть. Команда может сыграть чуть хуже или, напротив, закатить концерт, но нет возни и перекатывания мяча», — написал Ловчев в соцсетях.