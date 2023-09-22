Ловчев: всё идёт к тому, что у Захаряна в Испании будет сценарий, как у Миранчука в Италии

Бывший игрок московского «Спартака», а ныне футбольный эксперт Евгений Ловчев высказался о выступлениях российского полузащитника Арсена Захаряна за «Реал Сосьедад».

«Арсен или играет мало в чемпионате, или вообще не играет — как в Лиге чемпионов. Пока происходит то, о чём я говорил при отъезде. Конечно, всё зависит от него, но я не видел, что он в России достиг своего потолка, что он не только в РПЛ, но и в «Динамо» сильнее всех на голову. Да, есть качества, при хорошей работе Шварца он был заметен, но не более того. Это не тот человек, который отвечает за результат. Чтобы приехать в чемпионат Испании и там хотя бы выходить на поле, надо в России стать лучшим в своей команде и в самой лиге. Захарян выделялся в «Динамо», а последний год провёл просто плохо.

И пока всё идёт к тому, что Захарян в Испании будет иметь такой же сценарий, как у Алексея Миранчука в Италии. Может играть, потом может сидеть на лавке — мы видим редкие всплески, отсутствие стабильности. Возможно, там хорошо пожить, но люди-то едут совсем не за этим.

Арсен пока привыкает, как нам говорят. Хорошо, пусть будет так. Но я вспоминаю другие ситуации и хотел бы, чтобы на это равнялись наши ребята. Отъезд Шевченко — суперталанта с Украины. Как нам говорят, суперталант и Захарян. Шевченко рвал в Италии с первого же сезона — забивать он начал, по-моему, с первого же матча. Тут надо помнить ещё и то, что, когда наши футболисты едут за мечтой, они ещё и страну представляют, весь наш футбол. Хочется пожелать Захаряну, чтобы он об этом не забывал никогда», — написал Ловчев в телеграм-канале.