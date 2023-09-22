Агент Кучаева: ведём переговоры с ЦСКА о продлении контракта, пока не пришли к соглашению

Футбольный агент Александр Клюев, представляющий интересы полузащитника ЦСКА Константина Кучаева, сообщил, что ведёт переговоры с московским клубом о продлении контракта футболиста. Действующее соглашение 25-летнего полузащитника с армейцами рассчитано до лета 2024 года.
«По продлению контракта Кучаева с ЦСКА пока есть общение. Пока не пришли к пониманию, переговоры ведутся. Устраивает ли нас положение Константина в команде? Как оно может устраивать? Но тут всё зависит и от него самого», — сказал Клюев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.
Московский ЦСКА набрал 12 очков в восьми матчах и занимает седьмое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024. Кучаев в нынешнем сезоне принял участие в семи матчах РПЛ и не отметился результативными действиями.
- 22 сентября 2023
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