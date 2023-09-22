Чернышов: «Динамо» нужно исправиться за позорный результат прошлого матча со «Спартаком»

Бывший футболист и тренер «Спартака» Андрей Чернышов поделился ожиданиями от матча 9-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором красно-белые сыграют с «Динамо». Встреча состоится завтра, 23 сентября.

«В дерби «Спартак» — «Динамо» всегда ожидаем увидеть хороший футбол. Надеюсь, болельщики заполнят стадион, потому что это очень важно для игроков. Дерби — особенный матч, результат которого предугадать очень сложно. Например, кто мог подумать, что в недавнем миланском дерби счёт будет 5:1?

«Динамо» нужно было сразу выкинуть из головы результат прошлого матча со «Спартаком». Но последняя игра всегда запоминается и будет влиять на футболистов. «Динамо» нужно исправиться за тот позорный результат и доказать болельщикам, что могут обыгрывать «Спартак». А команде Абаскаля не надо расслабляться — будет сложная игра», — сказал Чернышов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.