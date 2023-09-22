Джуд Беллингем пропустил тренировку «Реала» из-за проблем с желудком

Полузащитник мадридского «Реала» Джуд Беллингем не присутствовал на командном занятии, которое прошло сегодня, 22 сентября, сообщает Marca.
Английский футболист пропустил тренировку из-за проблем с желудком. В медицинском штабе «Реала» уверены, что Беллингем примет участие в следующей тренировке мадридского клуба. Участию полузащитника в матче 6-го тура испанской Примеры с мадридским «Атлетико» ничего не угрожает.
Напомним, Беллингем перешёл в «Реал» из «Боруссии» (Дортмунд) в июле 2023 года. Сумма трансфера составила € 103 млн. Контракт игрока с клубом рассчитан до лета 2029 года. Transfermarkt оценивает Беллингема в € 120 млн. В нынешнем сезоне испанской Примеры Джуд Беллингем принял участие в пяти встречах, в которых забил пять голов и сделал одну результативную передачу.
- 22 сентября 2023
-
14:20
-
14:07
-
14:00
-
13:51
-
13:40
-
13:30
-
13:20
-
13:15
-
13:00
-
12:59
-
12:38
-
12:37
-
12:33
-
12:30
-
12:30
-
12:17
-
12:11
-
12:07
-
12:06
-
12:01
-
11:59
-
11:57
-
11:56
-
11:54
-
11:51
-
11:46
-
11:44
-
11:42
-
11:36
-
11:32
-
11:20
-
11:17
-
11:16
-
11:00
-
10:58