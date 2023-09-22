Джуд Беллингем пропустил тренировку «Реала» из-за проблем с желудком

Полузащитник мадридского «Реала» Джуд Беллингем не присутствовал на командном занятии, которое прошло сегодня, 22 сентября, сообщает Marca.

Английский футболист пропустил тренировку из-за проблем с желудком. В медицинском штабе «Реала» уверены, что Беллингем примет участие в следующей тренировке мадридского клуба. Участию полузащитника в матче 6-го тура испанской Примеры с мадридским «Атлетико» ничего не угрожает.

Напомним, Беллингем перешёл в «Реал» из «Боруссии» (Дортмунд) в июле 2023 года. Сумма трансфера составила € 103 млн. Контракт игрока с клубом рассчитан до лета 2029 года. Transfermarkt оценивает Беллингема в € 120 млн. В нынешнем сезоне испанской Примеры Джуд Беллингем принял участие в пяти встречах, в которых забил пять голов и сделал одну результативную передачу.