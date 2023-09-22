Червиченко: победа «Спартака» в Кубке — заслуга судьи. С «Динамо» такого точно не будет

Бывший президент московского «Спартака» Андрей Червиченко поделился ожиданиями от матча 9-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором красно-белые сыграют с «Динамо». Встреча состоится завтра, 23 сентября.
«Динамо» уже получило пощёчину от «Спартака» в Кубке России, пропустив четыре мяча за 20 минут. Теперь нужно отвечать! Уверен, что они очень серьёзно настроятся на этот матч и попробуют огорчить красно-белых. Нельзя сказать, что «Спартак» вышел из кризиса. Победы над «Сочи» и «Пари НН» абсолютно ни о чём не говорят.
Успех «Спартака» в Нижнем — огромная заслуга полевого арбитра, который просто ослеп. С таким же диагнозом был судья VAR. Четыре или пять эпизодов явно свистнули в пользу москвичей, им не поставили очевидный пенальти. Про это и говорил Юран. Но в московском дерби такого уже не будет. Придётся побеждать «Динамо» в честной борьбе. Это уже будет гораздо сложнее. «Спартак» точно нельзя называть фаворитом этой встречи», — сказал Червиченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Антоном Ивановым.
- 22 сентября 2023
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