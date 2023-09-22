Хави подтвердил, что договорился о новом контракте с «Барселоной»

Главный тренер «Барселоны» Хави Эрнандес подтвердил, что согласовал новый контракт с каталонским клубом.

«Мы договорились о продлении контракта несколько дней назад, об этом будет объявлено в ближайшее время. Вопрос решён. Не знаю, когда именно объявят, но скоро», — приводит слова Хави Sport.es.

Ранее появилась информация, что «Барселона» продлит контракт с Хави до 2025 года с опцией его продления ещё на один сезон. Нынешнее соглашение специалиста с каталонским клубом рассчитано до лета 2024 года.

В прошлом сезоне Хави привёл «Барселону» к первому титулу в лиге с 2019 года. Сине-гранатовые закончили чемпионат с преимуществом в 10 очков над ближайшим преследователем. Также под руководством Хави клуб выигрывал Суперкубок Испании. Ранее он провёл в «Барселоне» 24 года в качестве футболиста, в том числе 17 лет в основной команде.