Севикян — о выборе сборной Армении: понимал, что это кто-то воспримет плохо

Полузащитник «Пари НН» Эдгар Севикян рассказал о хейте и поддержке решения выступать за сборную Армении.
«Понимал, что это кто-то воспримет плохо, кто-то может осуждать. Кто-то, наоборот, — может понять и принять.
Это ни в коем случае не может отражаться на моём психологическом состоянии, никак не может влиять на меня. У каждого человека своё мнение, и он вправе его высказывать. Это нормально, я это понимаю.
Было очень много поддержки, много сообщений. Допустим, Эдик Сперцян написал после моего заявления. Поддержал и сказал, что рад. Сказал, что ждёт (в сборной. — Прим. «Чемпионата»). Я ему очень сильно благодарен.
Слова Карпина? Валерий Георгиевич — это очень большой авторитет в российском футболе. В Испании его тоже много знают, помнят. Мне очень приятно, что он с пониманием отнёсся к моему выбору. Я с нетерпением жду возможности сыграть за сборную Армении», — сказал Севикян в выпуске «Душевного шоу МИР РПЛ» на YouTube-канале лиги.
- 22 сентября 2023
-
15:54
-
15:45
-
15:35
-
15:30
-
15:26
-
15:23
-
15:07
-
14:55
-
14:47
-
14:43
-
14:20
-
14:07
-
14:00
-
13:51
-
13:40
-
13:30
-
13:20
-
13:15
-
13:00
-
12:59
-
12:38
-
12:37
-
12:33
-
12:30
-
12:30
-
12:17
-
12:11
-
12:07
-
12:06
-
12:01
-
11:59
-
11:57
-
11:56
-
11:54
-
11:51