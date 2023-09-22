Агент Сафонов: у тренера чемодан всегда собран. Но Романцев «Спартак» точно не возглавит

Футбольный агент Алексей Сафонов высказался о возможном уходе главного тренера «Спартака» Гильермо Абаскаля. Агент подчеркнул, что на наставника красно-белых оказывается большое давление.

«В «Спартаке» на тренера идёт большее давление, ещё какие-то моменты. Мне кажется, у них перебор хороших игроков – это тоже не совсем хорошо. Есть недовольные. Пока «Спартак» двоякое впечатление оставляет. Из категории – от любви до ненависти один шаг.

Оставят ли Абаскаля? Если бы моя фамилия была, как у босса «Спартака», я сказал бы (смеётся). Но если бы я был руководителем, то до зимы не делал бы резких выводов. А так, ты сам знаешь, у любого тренера чемодан всегда собран. Единственное могу сказать – Романцев точно команду не возглавит», — приводит слова Сафонова «Татар-информ».