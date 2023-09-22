Канчельскис: за золото в начале сезона готовы бороться все, но чемпионом станет «Зенит»

Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис рассказал, кто, по его мнению, станет чемпионом России в сезоне-2023/2024.

«Неважно, как «Краснодар» начал. Важно, как он закончит чемпионат. Будем смотреть на их результаты в конце сезона. За золото в начале сезона готовы бороться все — «Спартак», «Краснодар», но чемпионом станет «Зенит». Все на бумаге хотят стать чемпионами, но будет «Зенит», — сказал Канчельскис в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

«Зенит» последние пять лет становится чемпионом России. На данный момент петербуржцы располагаются на втором месте в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, имея в активе 17 очков.