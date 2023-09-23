«Барселона» — «Сельта»: текстовая онлайн-трансляция матча Примеры начнётся в 19:30 мск

Сегодня, 23 сентября, в матче 6-го тура испанской Примеры встретятся «Барселона» и «Сельта». Игра пройдёт на стадионе «Олимпик Льюис Компанис» в «Барселоне». Матч обслужит бригада арбитров во главе с Марио Мелеро Лопесом. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 19:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.
В прямом эфире матч и лучшие моменты покажет Okko.
Напомним, «Барселона» занимает второе место в турнирной таблице испанской Примеры сезона-2023/2024. Каталонская команда набрала 13 очков по итогам пяти матчей. «Сельта», у которой всего четыре очка в активе, занимает 16-е место в таблице. Лидирует мадридский «Реал» (15 очков). В тройке лидеров также находится «Жирона», у которой равное количество очков с «Барселоной» (13).
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