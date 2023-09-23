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«Барселона» — «Сельта»: текстовая онлайн-трансляция матча Примеры начнётся в 19:30 мск

«Барселона» — «Сельта»: текстовая онлайн-трансляция матча Примеры начнётся в 19:30 мск
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Сегодня, 23 сентября, в матче 6-го тура испанской Примеры встретятся «Барселона» и «Сельта». Игра пройдёт на стадионе «Олимпик Льюис Компанис» в «Барселоне». Матч обслужит бригада арбитров во главе с Марио Мелеро Лопесом. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 19:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

В прямом эфире матч и лучшие моменты покажет Okko.

Испания - Примера . 6-й тур
23 сентября 2023, суббота. 19:30 МСК
Барселона
Барселона
Не начался
Сельта
Виго
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Напомним, «Барселона» занимает второе место в турнирной таблице испанской Примеры сезона-2023/2024. Каталонская команда набрала 13 очков по итогам пяти матчей. «Сельта», у которой всего четыре очка в активе, занимает 16-е место в таблице. Лидирует мадридский «Реал» (15 очков). В тройке лидеров также находится «Жирона», у которой равное количество очков с «Барселоной» (13).

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