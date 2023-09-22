Первый канал подал в суд на «Телеспорт Груп»

Первый канал 20 сентября подал в суд на «Телеспорт Груп», указано в картотеке арбитражных дел. На данный момент подробностей нет.
Ранее стало известно, что онлайн-кинотеатр Okko обвинил «Телеспорт Груп» в незаконной продаже прав на трансляцию матчей Евро-2024 холдингу «Газпром-медиа».
В июле 2021 года Okko объявил о приобретении у АО «Телеспорт Груп» эксклюзивных прав на показ всех матчей европейских сборных, проводимых под эгидой УЕФА, вплоть до 2028 года. Однако, как отмечают в Okko, несмотря на наличие действующего контракта, летом 2023 года АО «Телеспорт Груп» перепродало права телеканалу «Матч ТВ» (холдинг «Газпром-медиа»).
Okko уведомил руководство «Газпром-медиа» (телеканал «Матч ТВ») о спорной ситуации, предоставив все необходимые пояснения и документальное подтверждение принадлежности прав.
В апреле 2023 года суд отклонил иск Российского футбольного союза к компании «Телеспорт». РФС требовал признать недействительным пункт соглашения об освещении Кубка России по футболу в сезонах-2020/2021 и 2021/2022. При этом 4 марта 2022 года Арбитражный суд города Москвы взыскал с «Телеспорта» долг в размере 11,8 млн рублей в пользу РФС.
- 22 сентября 2023
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