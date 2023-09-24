«Атлетико» — «Реал»: текстовая онлайн-трансляция матча Примеры начнётся в 22:00 мск
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Сегодня, 24 сентября, в матче 6-го тура испанской Примеры встретятся «Атлетико» и «Реал». Игра пройдёт на стадионе «Цивитас Метрополитано» в Мадриде. Матч обслужит бригада арбитров во главе с Хавьером Альберолой Рохасом. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 22:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию игры.
В прямом эфире матч и лучшие моменты покажет Okko.
Испания - Примера . 6-й тур
24 сентября 2023, воскресенье. 22:00 МСК
Атлетико М
Мадрид
Окончен
3 : 1
Реал Мадрид
Мадрид
1:0 Мората – 4' 2:0 Гризманн – 18' 2:1 Кроос – 35' 3:1 Мората – 46'
Напомним, «Реал» возглавляет турнирную таблицу испанской Примеры сезона-2023/2024. «Королевский клуб» набрал 15 очков в пяти матчах. На счету «Атлетико» семь очков – команда занимает седьмое место в таблице. В тройку лидеров, помимо «Реала», входят «Барселона» (13 очков) и «Жирона» (13 очков).
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