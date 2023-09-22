Агент Сафонов назвал лучшего иностранного форварда и лучшего российского нападающего РПЛ

Футбольный агент Алексей Сафонов высказался о лучших российском и иностранном нападающих в Российской Премьер-Лиге. По мнению агента, лучшим форвардом из легионеров является французский игрок «Зенита» Вильсон Изидор, а лучшим россиянином на этой позиции — форвард «Динамо» Константин Тюкавин.

«Изидор – суперигрок. Я очень удивлён, что его «Локомотив» отдал. Считаю Изидора лучшим иностранным форвардом Премьер-Лиги. Он очень обученный игрок, бежит мощно, чувствует мяч. Я люблю таких игроков, которые не мусолят мяч 30 раз, а понимают футбол и тратят минимум касаний.

Лучший российский нападающий — Константин Тюкавин. С ним то же самое. Кто-то говорит: «Вот, у него мало обводок». Ему не нужны эти обводки. Он в штрафной принимает решение за доли секунды. Современный футбол – игра с минимумом касаний. Обратите внимание, как играет тот же Эрлинг Холанд. Это именно наконечник», — приводит слова Сафонова «Татар-информ».