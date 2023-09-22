Дюков назвал невозможной выдачу уайлд-кард клубам Медиалиги для выступлений в РПЛ

Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков заявил о невозможности выдачи уайлд-кард клубам Медиалиги для участия в Российской Премьер-Лиге. Глава РФС подчеркнул, что команды Медиалиги могут выступать в РПЛ только в случае прохождения пути отбора.

«Дать уайлд-кард командам Медиалиги невозможно. Действует спортивный принцип, есть путь отбора — начиная со Второй лиги. Если они его пройдут, смогут стать участниками РПЛ.

Российская Премьер-Лига и официальные футбольные соревнования — это всё же про футбол, а не про медийные показатели. Если мы будем вручать медали, исходя из количества болельщиков, подписчиков, долей и рейтингов — тогда они займут важное место, но в таком случае это уже будет не Премьер-Лига, а Медиалига», — приводит слова Дюкова «Спорт-экспресс».