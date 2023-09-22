Игрок «Спартака» Мартинс: в паузу была возможность перевести дух, разобрать ошибки

Полузащитник московского «Спартака» Кристофер Мартинс рассказал о конкуренции в составе красно-белых.

«Потеря Руслана Литвинова является серьёзной? Конечно, но у нас сильная команда, где каждый готов подстраховать друг друга. В международную паузу была возможность перевести дух, разобрать прошлые ошибки. А Руслану желаю как можно скорее восстановиться и вернуться в игру. Это очень важный для нас футболист.

Мотивирует ли меня дополнительно конкуренция в центре поля? Как и любого другого игрока. Самое главное, что у нас есть целый набор сильных футболистов — а значит, и больше возможностей добиться чего-то значимого по итогам сезона.

Мы не боремся ни друг с другом, ни сами с собой. Я вижу это по-другому. Мы просто вместе делаем всё возможное, чтобы помочь «Спартаку» завоевать новые трофеи.

На какой позиции мне комфортнее играть? У меня большой опыт игры на разных ролях в прошлых командах. Я не придаю этому особенного значения. Если ты понимаешь, чего от тебя хочет тренер и что для этого нужно делать, то позиция не так важна», — сказал Мартинс в интервью пресс-службе красно-белых.