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Севикян — о сравнениях с Грилишем: у меня совсем другой образ жизни

Севикян — о сравнениях с Грилишем: у меня совсем другой образ жизни
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Полузащитник «Пари Нижний Новгород» Эдгар Севикян прокомментировал сравнения с футболистом английского «Манчестер Сити» Джеком Грилишем.

«Это Илья Жигулёв сказал, что я очень похож на Джека Грилиша. Позднее это подхватила вся команда, а потом социальные сети. Мне кажется, это прикольно. Смешно.

Буду ли так же бурно отмечать, когда выиграю трофей? Даже близко нет. (Смеётся). Я так не люблю отмечать. У меня совсем другой образ жизни», — сказал Севикян в выпуске «Душевного шоу МИР РПЛ» на YouTube-канале лиги.

22-летний Севикян — воспитанник «Локомотива». В 15 лет футболист попал в академию «Леванте». Летом 2022 года стал игроком нижегородского клуба «Пари НН». В текущем сезоне Эдгар принял участие в 12 играх, в которых отметился четырьмя забитыми мячами.

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