Лещенко: прошлый матч «Спартака» и «Динамо» — несчастный случай, как в «Старике Хоттабыче»

Народный артист России и болельщик московского «Динамо» Лев Лещенко поделился ожиданиями от предстоящего дерби со «Спартаком».

«Я ходил на прошлый матч между «Спартаком» и «Динамо», но немного опоздал. Меня встретили и сказали, что счёт уже 0:1. Подошёл к лифту — 0:2, вышел — 0:3. Потом только сел на трибуну — 0:4. Это было ужасно. Но это несчастный случай, как в «Старике Хоттабыче». Личка напрасно тогда поменял состав. В предстоящем дерби будет острая борьба. «Спартак» неплохо играет – на ходу. Но результат прошлого матч на «Динамо» никак не повлияет. Мне кажется, что будет ничья», — сказал Лещенко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

Матч 9-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встретятся «Спартак» и «Динамо», состоится 23 сентября на стадионе «Открытие Банк Арена». Начало игры – в 19:00 по московскому времени.