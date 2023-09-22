Зиньковский: все говорят, что я не вступаю в отбор. Но в «Спартаке» я в этом прибавил

Полузащитник «Спартака» Антон Зиньковский отреагировал на критику, связанную с его пассивной игрой при обороне команды.

«Все говорят, что Зиньковский не отбирает и не вступает в единоборства. Это было ещё с Самары. Абаскаль ставил меня на позицию латераля, хорошо получалось. Так складывалось, что был выше по позиции. В «Спартаке» тот отрезок нужно было сыграть.

Прибавил больше в оборонительных действиях: опека, единоборства и отборы мяча. В этом я прибавил и для себя закрепил. Это был плюс для меня: разнообразие в позициях, где я могу сыграть. На тот момент это было личное требование Абаскаля. В Самаре играли вообще по-другому», — сказал Зиньковский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым после матча с «Сочи».