Фёллер прокомментировал назначение Нагельсмана главным тренером сборной Германии

Спортивный директор немецкого футбольного союза Руди Фёллер рассказал, что Юлиан Нагельсман был первым кандидатом в списке DFB. Функционер назвал тренера абсолютным экспертом и отличным мотиватором.

«Когда начались поиски тренера, Юлиан Нагельсман сразу стал нашим первым кандидатом на этот пост. Он не только абсолютный футбольный эксперт, он уже зарекомендовал себя во всех аспектах, причём сделал это в очень молодом возрасте для главного тренера. Он умеет мотивировать и вдохновлять команду и всё своё окружение. Его страсть к футболу заметна и заразительна, так же, как и двух его помощников, Бенджамина Глюка и Сандро Вагнера.

Юлиан Нагельсман, обладающий несомненным талантом и являющийся сильной личностью, способен сыграть решающую роль в том, чтобы летом мы провели великолепный чемпионат Европы в нашей стране», – приводит слова Фёллера пресс-служба Немецкого футбольного союза.