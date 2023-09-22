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Джеймс Милнер стал первым англичанином, выступавшим в еврокубках за 5 клубов АПЛ

Джеймс Милнер стал первым англичанином, выступавшим в еврокубках за 5 клубов АПЛ
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Полузащитник «Брайтона» Джеймс Милнер стал первым английским игроком, который принял участие в еврокубковых матчах за пять разных клубов АПЛ. Об этом информирует Squawka в своём «твиттере».

37-летний полузащитник добился этого достижения, выйдя на поле в матче Лиги Европы с греческим АЕКом, который состоялся вчера, 21 сентября. «Брайтон» проиграл в этой встрече со счётом 2:3.

Напомним, ранее Милнер участвовал в еврокубках, играя за такие команды, как «Ньюкасл», «Астон Вилла», «Манчестер Сити» и «Ливерпуль».

В нынешнем розыгрыше английской Премьер-лиги футболист принял участие в пяти матчах, в которых не отметился результативными действиями. Милнер перешёл в «Брайтон» из «Ливерпуля» минувшим летом.

После пяти туров «чайки» набрали 12 очков и на текущий момент занимают пятое место в АПЛ.

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