Тренер «Ромы» Моуринью — о Саншеше: трудно понять, почему он всегда травмирован

Главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью выразил непонимание, связанное с частой травматичностью полузащитника римского клуба Ренату Саншеша.
«Он всегда сомневается в себе, и трудно понять, почему он каждый раз травмируется. Подобное происходило в «Баварии», «ПСЖ», и теперь мы тоже с этим столкнулись и не можем понять этого: он сыграл 45 минут в воскресенье (Матч «Ромы» с «Эмполи». — Прим. «Чемпионата»), затем отдыхал три дня, а потом получил травму на 27-й минуте», — приводит слова Моуринью Marca.
Напомним, 26-летний полузащитник получил травму в матче Лиги Европы с «Шерифом» и был заменён на 28-й минуте. Игра завершилась победой команды Моуринью со счётом 2:1.
В нынешнем сезоне Саншеш принял участие в двух матчах Серии А, в которых отметился одним забитым голом.
- 22 сентября 2023
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