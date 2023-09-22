«Аль-Наср» — «Аль-Ахли»: текстовая онлайн-трансляция матча начнётся в 21:00 мск

Сегодня, 22 сентября, состоится встреча 7-го тура чемпионата Саудовской Аравии между «Аль-Насром» и «Аль-Ахли». Матч пройдёт на стадионе «Аль-Авваль Парк» в Эр-Рияде. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.
После шести туров «Аль-Наср» набрал 12 очков и занимает шестое место в чемпионате. В свою очередь, «Аль-Ахли» после аналогичного количества игр набрал 15 очков и расположился на пятой строчке в турнирной таблице.
«Аль-Наср» одержал пять побед в последних пяти матчах, в том числе в последней встрече обыграл тегеранский «Персеполис» в азиатской Лиге чемпионов со счётом 2:0. В последних пяти матчах «Аль-Ахли» одержал четыре победы и один раз проиграл. Этот проигрыш произошёл в 5-м туре чемпионата Саудовской Аравии в матче с командой «Аль-Фатех», которая победила со счётом 5:1.
- 22 сентября 2023
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