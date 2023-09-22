Глава РФС Александр Дюков ответил на критику в адрес сборной России

Президент Российского футбольного союза Александр Дюков высказался об уровне игры сборной России по футболу в матчах с Египтом и Катаром.

«Многое ещё нужно изменить во всей системе подготовки резерва, она у нас неидеальна. Но это же касается и игроков, которые уже выступают за первые команды наших профессиональных клубов. Если взять сентябрьский сбор и выезды в Египет и Катар, то в этом сборе участвовало большое количество игроков, которые два года назад, в ноябре, в рамках игр молодёжной сборной и команды до 19 лет обыгрывали Испанию и Германию, делали это уверенно. Молодёжная сборная уверенно обыграла испанцев, выиграли по делу и доминировали. А юношеская сборная доминировала в игре с Германией. Прошло два года, многие из этих ребят стали игроками наших клубов, но мы видим, что лишь несколько игроков развиваются и прогрессируют. Остальные такого прогресса не демонстрируют.

Это говорит о том, что надо выводить себя из зоны комфорта, покидать «тёплую ванну». Но, опять же, нет кого-то одного виновного. Это информация, которая должна заставлять задуматься всех — и РФС, и штаб сборной, и самих игроков, и руководителей клубов. И тех тренеров, которые в этих клубах работают.

Что касается матчей сборных, которые мы проводим, — по ним многие задают вопросы — а нужны ли они вообще? Они нужны в том числе и игрокам, чтобы проверять себя на международном уровне. Мы видели матчи со сборной Египта и Катара — они говорят о том, что нашим игрокам есть над чем работать. Как с точки зрения функциональной, так и технической готовности, дисциплины», – сказал Дюков в интервью «РБ Спорт».

Напомним, в сентябре сборная России сыграла вничью с Катаром (1:1). Также молодёжным составом команда провела два матча с олимпийской командой Египта – 1:1, 1:2.