Юсупов: в «Сочи» пришли десять человек. Но не того уровня, чтобы влиться с первого дня

Полузащитник «Сочи» Артур Юсупов поделился мнением относительно уровня новичков, пришедших в клуб, и их интеграции в команду.

«Мои слова про то, что нужно вкладывать деньги? Не то, что деньги вкладывать. Нужно брать игроков. Когда были Родригао, Кассьерра, Цаллагов, тот же Прохин, конечно, было нормально. Да и много кто ещё, я просто забываю. Был костяк. Сейчас пришли десять человек новых. Конечно, они не могут с первого дня влиться. Наверное, не того уровня, чтобы с первого дня влиться в команду. Нужно время. Ждём. Возможно, следующий сезон будет получше», — сказал Юсупов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Напомним, после восьми туров Российской Премьер-Лиги «Сочи» набрал шесть очков и на текущий момент находится на 13-м месте в чемпионате.