Андрей Аршавин: думаю, Дзюба будет вдвойне мотивирован на матч с «Зенитом»

Бывший футболист сборной России и «Зенита» Андрей Аршавин поделился ожиданиями от предстоящего матча, в котором сине-бело-голубые сыграют с «Локомотивом».

«Очень жду матча «Зенит» — «Локомотив». Мне кажется, что «Зенит» сейчас в хорошей форме и имеет высокие шансы на победу. Многое зависит от обороны «Локомотива» — от того, как они справятся с атакой «Зенита». Будет ли особая мотивация на этот матч у Дзюбы? Думаю, да. Он будет вдвойне мотивирован на эту игру», — сказал Аршавин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

Матч 9-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встретятся «Зенит» и «Локомотив», состоится 24 сентября на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. Начало игры – в 16:30 по московскому времени.