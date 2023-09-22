Андрей Аршавин: думаю, Дзюба будет вдвойне мотивирован на матч с «Зенитом»
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Бывший футболист сборной России и «Зенита» Андрей Аршавин поделился ожиданиями от предстоящего матча, в котором сине-бело-голубые сыграют с «Локомотивом».
«Очень жду матча «Зенит» — «Локомотив». Мне кажется, что «Зенит» сейчас в хорошей форме и имеет высокие шансы на победу. Многое зависит от обороны «Локомотива» — от того, как они справятся с атакой «Зенита». Будет ли особая мотивация на этот матч у Дзюбы? Думаю, да. Он будет вдвойне мотивирован на эту игру», — сказал Аршавин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.
Матч 9-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встретятся «Зенит» и «Локомотив», состоится 24 сентября на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. Начало игры – в 16:30 по московскому времени.
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