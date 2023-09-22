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Игроки «Реала» Винисиус и Гюлер вернулись к тренировкам в общую группу

Игроки «Реала» Винисиус и Гюлер вернулись к тренировкам в общую группу
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Футболисты мадридского «Реала» Винисиус Жуниор и Арда Гюлер вернулись к тренировкам в общую группу. До этого оба футболиста проходили процесс восстановления после травм. Об этом информирует Marca.

Сообщается, что сегодня, 22 сентября, Винисиус и Гюлер были замечены тренирующимися вместе с остальной командой. Они провели первую часть тренировки в общей группе, но не принимали участия в тренировочном матче. Подчёркивается, что у Винисиуса и Гюлера есть шансы попасть в заявку на игру с мадридским «Атлетико», который состоится в воскресенье, 24 сентября. Однако маловероятно, что они выйдут на поле даже на минуту.

Напомним, ранее в СМИ появлялась информация, что Винисиус и Гюлер уже приступили к тренировкам, но по индивидуальной программе.

Полная трансляция матча испанской Примеры и хайлайты доступны в Okko.

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