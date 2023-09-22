Хави ответил на вопрос о продолжительности работы в «Барселоне»

Главный тренер «Барселоны» Хави ответил на вопрос, как долго он рассчитывает работать на своём посту.
«15 лет? Кажется, это сложно. Это «Барса», и тут всегда очень серьёзные требования. Бывали моменты, когда я получал огромное удовольствие, но бывали и другие, когда я страдал. Это «американские горки». Сейчас я очень счастлив и чувствую, что клуб доверяет мне, но сомневаюсь, что смогу продержаться здесь 15 лет», – приводит слова Хави Sport.es.
Ранее Хави подтвердил, что договорился с клубом о продлении контракта до 2025 года с опцией пролонгации ещё на один сезон. Нынешнее соглашение специалиста с каталонским клубом рассчитано до лета 2024 года.
В прошлом сезоне Хави привёл «Барселону» к первому титулу в лиге с 2019 года. Сине-гранатовые закончили чемпионат с преимуществом в 10 очков над ближайшим преследователем. Также под руководством Хави клуб выигрывал Суперкубок Испании. Ранее он провёл в «Барселоне» 24 года в качестве футболиста, в том числе 17 лет в основной команде.
- 22 сентября 2023
-
20:23
-
20:15
-
20:10
-
20:06
-
19:50
-
19:50
-
19:47
-
19:36
-
19:30
-
19:14
-
19:10
-
19:02
-
18:56
-
18:43
-
18:36
-
18:23
-
18:19
-
18:05
-
17:57
-
17:54
-
17:50
-
17:45
-
17:36
-
17:33
-
17:30
-
17:15
-
17:06
-
16:58
-
16:56
-
16:45
-
16:30
-
16:30
-
16:19
-
16:09
-
16:06