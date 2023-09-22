Видаль — о матче «Милана» с «Ньюкаслом» в ЛЧ: я увидел худшую игру в истории турнира

Полузащитник бразильского «Атлетико Паранаэнсе» Артуро Видаль поделился мнением насчёт минувшего матча группового этапа Лиги чемпионов между «Миланом» и «Ньюкаслом».

«Я увидел худшую игру в истории Лиги чемпионов. Это безумие – то, как «Милан» и «Ньюкасл» сыграли в Лиге чемпионов. Эти дураки из «Милана» и «Ньюкасла» сделали мне больно. Им повезло, что они умеют бегать, иначе их бы здесь не было. Не могу понять этого, «Ньюкасл» занимает четвёртое место в АПЛ, но они не могут ничего сделать, это просто отвратительно. Они должны были рискнуть своими жизнями, если это их первая игра, показать больше. Они сделали меня чертовски злым», — приводит слова Видаля Geordie Boot Toys.

Напомним, 19 сентября в Лиге чемпионов «Милан» сыграл с «Ньюкаслом» вничью со счётом 0:0.