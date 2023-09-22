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DFB обратилась к Нагельсману только после отказа Клоппа возглавить сборную Германии

DFB обратилась к Нагельсману только после отказа Клоппа возглавить сборную Германии
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Основным кандидатом на пост тренера сборной Германии был Юрген Клопп, и только после его отказа немецкий футбольный союз (DFB) обратился к Юлиану Нагельсману, сообщает The Times.

Перспектива возглавить Бундестим на домашнем Евро не соблазнила главного тренера «Ливерпуля», контракт которого с клубом рассчитан до 2026 года. 56-летний специалист заявил, что полностью предан мерсисайдцам.
По информации источника, только получив от Клоппа, DFB связался с 36-летним Нагельсманом.

Бывший главный тренер мюнхенской «Баварии» был официально назначен в пятницу, при этом спортивный директор сборной Германии Руди Фёллер заявил, что именно он был основным кандидатом на пост тренера. Контракт Нагельсмана с DFB действует до 31 июля 2024 года.

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