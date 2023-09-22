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Президент «Марселя» Пабло Лонгория заявил, что остаётся на своём посту

Президент «Марселя» Пабло Лонгория заявил, что остаётся на своём посту
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Президент марсельского «Олимпика» Пабло Лонгория дал специальную пресс-конференцию, во время которой объявил о том, что продолжит выполнять свои обязанности. Ранее функционер заявил, что после конфликтного разговора с фанатами, во время которого звучали угрозы в адрес тренера и руководства клуба, а также их близких, он принял решение подать в отставку.

«Я говорю как президент «Марселя». Прежде всего я хотел бы поблагодарить команду за самоотдачу вчера в Амстердаме. Что касается меня, то у всех бывают сложные периоды, и я всегда искренне говорю о том, что у меня на сердце, но несу ответственность за слова как президент клуба.

В понедельник произошли неприемлемые события, которые стали следствием ряда других происшествий… У меня был очень долгий разговор с Фрэнком Маккортом и членами наблюдательного совета, все они оказали мне безоговорочную поддержку. Эта поддержка согревает моё сердце и ещё раз демонстрирует страсть, которая царит вокруг клуба и этого города. Это даёт мне много энергии, и я решил продолжить свою миссию. Я буду в Париже на матче Лиги 1 с «ПСЖ», – приводит слова Лонгории Foot Mercato.

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