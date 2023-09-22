«Аль-Наср» — «Аль-Ахли»: Талиска оформил дубль в матче, сделав счёт 3:1 в пользу хозяев

В эти минуты идёт матч 7-го тура чемпионата Саудовской Аравии между «Аль-Насром» и «Аль-Ахли». Матч проходит на стадионе «Аль-Авваль Парк» в Эр-Рияде. На момент выхода новости счёт 3:1 в пользу хозяев.
«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.
На 45+6-й минуте встречи футболисты «Аль-Насра» убежали в контратаку, Талиска открылся у правого угла штрафной, получил передачу и исполнил обводящий удар — а мяч рикошетом от перекладины залетел за линию ворот.
Ранее, на четвёртой минуте матча, Мане разогнал атаку хозяев по центру и отпасовал левее на Роналду, а Криштиану от края штрафной классно пробил под дальнюю штангу и открыл счёт в игре. На 17-й минуте встречи Теллес со стандарта доставил мяч в штрафную «Аль-Ахли», после чего последовала скидка Лапорта на дальнюю штангу, а Талиска уже головой вколотил мяч в сетку ворот и удвоил преимущество хозяев. На 30-й минуте матча хозяева провалились в центре обороны, игрок «Аль-Ахли» Кессье откликнулся на длинный заброс Аль-Маджхада к чужой штрафной, продвинулся вперёд, оценил позицию вратаря и мастерски пробил в угол ворот.
После шести туров «Аль-Наср» набрал 12 очков и занимает шестое место в чемпионате. В свою очередь, «Аль-Ахли» после аналогичного количества игр набрал 15 очков и расположился на пятой строчке в турнирной таблице.
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