«Монако» — «Ницца»: Балогун смазал второй пенальти
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В эти минуты проходит матч 6-го тура французской Лиги 1, в котором встречаются «Монако» и «Ницца». Игру принимает стадион «Луи II» в Монако. Матч обслуживает бригада арбитров во главе с Бенуа Мийо. Стартовый свисток прозвучал в 22:00 мск. Счёт в матче по-прежнему не открыт — 0:0.
«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.
Франция - Лига 1 . 6-й тур
22 сентября 2023, пятница. 22:00 МСК
Монако
Монако
2-й тайм
0 : 0
Ницца
Ницца
На 55-й минуте нападающий «Монако» Фоларин Балогун не реализовал второй пенальти в матче. Марцин Булка снова отразил удар с «точки».
Ранее на 13-й минуте Балогун не реализовал пенальти, заработанный Александром Головиным.
После пяти туров «Монако» возглавляет турнирную таблицу Лиги 1, набрав 11 очков. «Ницца» расположилась на четвёртой строчке с девятью очками в активе.
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