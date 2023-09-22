«Монако» — «Ницца»: Балогун смазал второй пенальти

В эти минуты проходит матч 6-го тура французской Лиги 1, в котором встречаются «Монако» и «Ницца». Игру принимает стадион «Луи II» в Монако. Матч обслуживает бригада арбитров во главе с Бенуа Мийо. Стартовый свисток прозвучал в 22:00 мск. Счёт в матче по-прежнему не открыт — 0:0.

«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

На 55-й минуте нападающий «Монако» Фоларин Балогун не реализовал второй пенальти в матче. Марцин Булка снова отразил удар с «точки».

Ранее на 13-й минуте Балогун не реализовал пенальти, заработанный Александром Головиным.

После пяти туров «Монако» возглавляет турнирную таблицу Лиги 1, набрав 11 очков. «Ницца» расположилась на четвёртой строчке с девятью очками в активе.