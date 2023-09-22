Билялетдинов: «Локомотив» может подловить «Зенит» на недооценке соперника

Бывший тренер «Локомотива» Ринат Билялетдинов поделился ожиданиями от предстоящего матча железнодорожников с «Зенитом».

«На мой взгляд, поездка к «Зениту» приходится на не самое удачное для москвичей время. Петербуржцы набрали ход, а железнодорожники пока не вышли на состояние лучших кондиций. Однако шансы у гостей всё же есть. «Локомотив» может подловить хозяев на недооценке соперника, Галактионов в состоянии сыграть на этом. Несколько удачно выполненных подряд действий могут привести к забитому мячу, что сразу выбьет тренерский штаб Семака и его подопечных из колеи.

Динамовцы уже показывали нам, что можно побеждать питерцев в гостях, а ведь у команды Лички тоже всё не идеально. Конечно, для Изидора и Дзюбы это будет особенная игра, но удивляться тут нечему. Если даже красно-зелёные не смогут добыть победу или проиграют вовсе, посыпать голову пеплом не стоит. Все понимают, какие у кого финансовые возможности и кто может позволить себе игроков более высокого качества для достижения высоких результатов», — приводит слова Билялетдинова RT.

Матч 9-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встретятся «Зенит» и «Локомотив», состоится 24 сентября на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. Начало игры – в 16:30 по московскому времени.