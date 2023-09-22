«Аль-Наср» — «Аль-Ахли»: Роналду оформил дубль в матче

В эти минуты идёт матч 7-го тура чемпионата Саудовской Аравии между «Аль-Насром» и «Аль-Ахли». Матч проходит на стадионе «Аль-Авваль Парк» в Эр-Рияде. На момент выхода новости счёт 4:2 в пользу хозяев.

«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

На 52-й минуте игры футболисты «Аль-Ахли» потеряли мяч на своей половине поля, после чего Талиска выполнил передачу на радиус штрафной, где Роналду убрал мяч под левую и пробил низом — Менди не дотянулся до мяча.

Ранее, на четвёртой минуте матча, Роналду открыл счёт в матче с передачи Мане. На 17-й минуте встречи Талиска головой вколотил мяч в сетку ворот и удвоил преимущество хозяев. На 30-й минуте «Аль-Ахли» сократил отставание до одного мяча благодаря прицельному удару Кессье в угол ворот. На 45+6-й минуте встречи Талиска оформил дубль.

На 48-й минуте матча Талиска неаккуратно сыграл в штрафной «Аль-Насра», из-за чего в ворота хозяев был назначен пенальти. На 50-й минуте матча Марез хладнокровным ударом с «точки» развёл вратаря и мяч по разным углам.

После шести туров «Аль-Наср» набрал 12 очков и занимает шестое место в чемпионате. В свою очередь, «Аль-Ахли» после аналогичного количества игр набрал 15 очков и расположился на пятой строчке в турнирной таблице.