Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Лечче» переиграл «Дженоа» и поднялся на второе место в Серии А

«Лечче» переиграл «Дженоа» и поднялся на второе место в Серии А
Комментарии

Завершился матч 5-го тура итальянской Серии А, в котором встречались «Лечче» и «Дженоа». Игра проходила на стадионе «Виа Дель Маре» в Лечче и закончилась со счётом 1:0 в пользу хозяев.

Единственный гол в матче на 84-й минуте забил французский нападающий «Лечче» Реми Уден, откликнувшийся на передачу соотечественника Валентена Жендрея. Добавим, что с 36-й минуты «Дженоа» играл в меньшинстве после удаления Аарона Кариколя.

Италия - Серия А . 5-й тур
22 сентября 2023, пятница. 21:45 МСК
Лечче
Лечче
Окончен
1 : 0
Дженоа
Генуя
1:0 Уден – 83'    
Удаления: нет / Кариколь – 36'

Ранее сегодня состоялся ещё один матч 5-го тура, в котором «Салернитана» сыграла вничью с «Фрозиноне» (1:1).

«Лечче» в пяти матчах набрал 11 очков и поднялся на второе место в турнирной таблице чемпионата Италии. В активе «Дженоа» четыре очка, команда расположилась на 14-й строчке таблицы. Лидирует в Серии А «Интер» (12 очков).

Материалы по теме
Чемпионат Италии по футболу: расписание матчей 5-го тура Серии А сезона-2023/2024
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android