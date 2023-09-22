«Лечче» переиграл «Дженоа» и поднялся на второе место в Серии А

Завершился матч 5-го тура итальянской Серии А, в котором встречались «Лечче» и «Дженоа». Игра проходила на стадионе «Виа Дель Маре» в Лечче и закончилась со счётом 1:0 в пользу хозяев.
Единственный гол в матче на 84-й минуте забил французский нападающий «Лечче» Реми Уден, откликнувшийся на передачу соотечественника Валентена Жендрея. Добавим, что с 36-й минуты «Дженоа» играл в меньшинстве после удаления Аарона Кариколя.
Ранее сегодня состоялся ещё один матч 5-го тура, в котором «Салернитана» сыграла вничью с «Фрозиноне» (1:1).
«Лечче» в пяти матчах набрал 11 очков и поднялся на второе место в турнирной таблице чемпионата Италии. В активе «Дженоа» четыре очка, команда расположилась на 14-й строчке таблицы. Лидирует в Серии А «Интер» (12 очков).
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