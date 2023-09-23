Иньеста — о невыигрыше «Золотого мяча»: не чувствую несправедливости

Экс-игрок «Барселоны» Андрес Иньеста ответил на вопрос о том, испытывает ли он чувство несправедливости из-за того, что ни разу не выигрывал «Золотой мяч».
«Нет, я не чувствую несправедливости. Я всегда был рад, когда меня номинировали. Да, я хотел выиграть эту награду, но её отсутствие не огорчает меня. Очень доволен тем, чего достиг в своей карьере», — приводит слова Иньесты Managing Barca в своём «твиттере».
Напомним, испанский полузащитник дважды попадал в тройку претендентов на «Золотой мяч». В 2010 году Иньеста занял второе место в голосовании, награду получил Лионель Месси. В 2012 году экс-игрок «Барселоны» и сборной Испании также оказался среди трёх главных претендентов на «Золотой мяч», но по итогам голосования занял третье место, уступив Криштиану Роналду (второе место) и Лионелю Месси (первое место).
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