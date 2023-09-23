Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Депортиво Алавес — Атлетик Клуб. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Футболистка сборной Швеции Асллани призвала «очистить все ассоциации» от мужчин

Футболистка сборной Швеции Асллани призвала «очистить все ассоциации» от мужчин
Аудио-версия:
Комментарии

Футболистка сборной Швеции Косоваре Асллани высказалась поводу того, что в футбольных ассоциациях стран, а также в ФИФА и УЕФА мало женщин на руководящих должностях, и призвала «очистить» их от мужчин. Асллани вывел из себя вопрос о том, что на матчах женских команд не используют VAR.

«Такое ощущение, что тебе приходилось вести эту борьбу всю свою карьеру. Мы хотим равного футбола, но до равноправия пока далеко. Я не понимаю, в чём проблема. Неужели они не могут принимать нормальные решения? Такое ощущение, что нам, игрокам, постоянно приходится инициировать это, чтобы произошли какие-либо изменения. Мы что, должны бастовать, чтобы получить VAR? Женских команд на Олимпиаде должно быть столько же, сколько и мужских, вопрос с VAR-камерами из той же серии.

Знаете, я бы хотела очистить все ассоциации. Это было бы весело. Давайте проверим, сколько женщин занимают там высокие должности? Их не так много. Я имею в виду все футбольные организации. Думаю, нам следует привлечь больше женщин и в шведскую футбольную ассоциацию. Сегодня говорят о том, что в испанской федерации должно быть больше женщин, а как обстоят дела в шведской федерации? Сколько нас на самом деле? Нам тоже следует об этом поговорить», – приводит слова Асллани Expressen.

Материалы по теме
Швеция впервые в истории на первом месте в рейтинге женских сборных ФИФА
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android