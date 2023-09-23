Футболистка сборной Швеции Асллани призвала «очистить все ассоциации» от мужчин

Футболистка сборной Швеции Косоваре Асллани высказалась поводу того, что в футбольных ассоциациях стран, а также в ФИФА и УЕФА мало женщин на руководящих должностях, и призвала «очистить» их от мужчин. Асллани вывел из себя вопрос о том, что на матчах женских команд не используют VAR.
«Такое ощущение, что тебе приходилось вести эту борьбу всю свою карьеру. Мы хотим равного футбола, но до равноправия пока далеко. Я не понимаю, в чём проблема. Неужели они не могут принимать нормальные решения? Такое ощущение, что нам, игрокам, постоянно приходится инициировать это, чтобы произошли какие-либо изменения. Мы что, должны бастовать, чтобы получить VAR? Женских команд на Олимпиаде должно быть столько же, сколько и мужских, вопрос с VAR-камерами из той же серии.
Знаете, я бы хотела очистить все ассоциации. Это было бы весело. Давайте проверим, сколько женщин занимают там высокие должности? Их не так много. Я имею в виду все футбольные организации. Думаю, нам следует привлечь больше женщин и в шведскую футбольную ассоциацию. Сегодня говорят о том, что в испанской федерации должно быть больше женщин, а как обстоят дела в шведской федерации? Сколько нас на самом деле? Нам тоже следует об этом поговорить», – приводит слова Асллани Expressen.
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