«ПСЖ» завершил сделку по переходу Коло Муани за одну минуту до закрытия трансферного окна

«ПСЖ» успел закрыть сделку с «Айнтрахтом» по переходу французского нападающего Рандаля Коло Муани.
Как сообщает Le Parisien, руководство парижского клуба отправило документы по трансферу игрока в Профессиональную футбольную лигу за одну минуту до закрытия трансферного окна.
Рандаль Коло Муани подписал контракт с «ПСЖ» на пять лет. До этого нападающий выступал за немецкий «Айнтрахт». По информации СМИ, сумма трансфера составила € 75 млн плюс бонусы.
Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость французского футболиста в € 80 млн. В прошлом сезоне Коло Муани провёл 46 матчей во всех турнирах за «Айнтрахт», в которых отметился 23 голами и 17 результативными передачами.
«ПСЖ» занимает пятую строчку в турнирной таблице Лиги 1, в активе команды Луиса Энрике восемь очков в пяти матчах.
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