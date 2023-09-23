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Криштиану Роналду отреагировал на свой дубль в ворота «Аль-Ахли»

Криштиану Роналду отреагировал на свой дубль в ворота «Аль-Ахли»
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Португальский нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду прокомментировал победу своей команды в матче с «Аль-Ахли».

«Очень рад тому, что забил ещё два гола, и в особенности тому, что помог команде одержать очень важную победу! Наши болельщики потрясающе поддерживали нас дома!» — написал Роналду в одной из социальных сетей.

22 сентября завершился матч 7-го тура чемпионата Саудовской Аравии между «Аль-Насром» и «Аль-Ахли», в котором команда Роналду обыграла соперника со счётом 4:3. 38-летний португалец отметился дублем.

После семи туров «Аль-Наср» набрал 15 очков и располагается на пятом месте в турнирной таблице чемпионата Саудовской Аравии.

Напомним, Роналду перешёл в «Аль-Наср» в январе 2023 года. Контрактное соглашение игрока с клубом рассчитано до 2025 года.

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