Лионель Месси объяснил своё решение не продолжать карьеру в Европе
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Нападающий и капитан «Интер Майами» Лионель Месси объяснил решение больше не играть в Европе.
«Я хотел жить по-другому, поэтому было принято решение не продолжать карьеру в Европе. Хотя мой характер таков, что я хочу побеждать, хочу конкурировать, в определённый момент я захотел чувствовать себя более расслаблено. Я не замечаю, что здесь снизил свой уровень – я готовлюсь и играю так же, как всегда», — приводит слова Месси Infobae.
Месси перешёл в «Интер Майами» из ПСЖ летом 2023 года в статусе свободного агента. Контракт 36-летнего футболиста с клубом рассчитан до лета 2025 года. В нынешнем сезоне Месси сыграл в США 12 матчей, забил 11 мячей и отдал пять голевых передач.
Фанаты покидают матч «Интер Майами» после замены Месси:
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