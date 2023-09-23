Экс-наставник «Тамбова» Первушин покинул липецкий «Металлург»

Главный тренер липецкого «Металлурга» Сергей Первушин покинул свой пост, сообщил клуб на своей официальной странице в VK. Договор о прекращении трудовых отношений расторгнут по соглашению сторон. 23 сентября станет для специалиста последним рабочим днём в «Металлурге».

В ближайшее время обязанности главного тренера будет исполнять Владимир Рогачёв, который ранее был ассистентом Первушина. Специалист работает в клубе с прошлого сезона.

Сергей Первушин наиболее известен по работе с «Тамбовом» в Российской Премьер-Лиге. «Металлург» он возглавил 29 июня 2022 года. Под его руководством в сезоне-2022/2023 команда провела 22 матча. Она одержала 10 побед, четырежды сыграла вничью и потерпела восемь поражений. В сезоне-2023/2024 «Металлург» провёл 10 матчей. Липчане одержали три победы, трижды сыграли вничью и потерпели четыре поражения.

«Металлург» занимает шестое место в серебряной группе дивизиона A Второй лиги.