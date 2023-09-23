Юрген Клопп высказался о своём еврокубковом рекорде в «Ливерпуле»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп отреагировал на юбилейную 50-ю победу в еврокубках во главе английского клуба.
«Мы провели довольно много матчей в Европе. Хорошо, что мы выиграли так много, мы вышли в четыре финала. Это здорово, но, вероятно, я установил рекорд просто потому, что сейчас в еврокубках гораздо больше игр, чем в прошлом. Я почти уверен, что причина именно в этом», – приводит слова Клоппа официальный сайт «Ливерпуля».
Напомним, Клопп возглавил «Ливерпуль» в 2015 году. Контрактное соглашение специалиста с клубом рассчитано до 2026 года. Всего под его руководством клуб провёл 437 матчей, в которых одержал 270 побед, потерпел 77 поражений, и 90 матчей завершились вничью.
Клопп привёл «Ливерпуль» к победе в чемпионате Англии, Кубке и Суперкубке страны. Также он выиграл Лигу чемпионов и Суперкубок УЕФА.
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