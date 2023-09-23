Мадридский «Реал» объявил о запуске сети ресторанов быстрого питания

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Руководство мадридского «Реала» приняло решение запустить сеть ресторанов от имени футбольного клуба.

Как сообщает пресс-служба «сливочных», клуб объявил о запуске сети ресторанов быстрого питания. С помощью ресторанов «Реал» рассчитывает расширять бренд клуба по всему миру.

Фото: ФК «Реал»

Открытие первого ресторана, который будет называться UNO By Real Madrid, планируется в октябре 2023 года в Мексике.

«Реал» возглавляет турнирную таблицу испанской Примеры, победив во всех пяти сыгранных матчах. Во встрече 6-го тура чемпионата Испании мадридский клуб сыграет с мадридским «Атлетико». Матч состоится 24 сентября и начнётся в 22:00 мск.

Мадридский «Реал» обыграл «Реал Сосьедад»:

Полная трансляция матча испанской Примеры и хайлайты доступны в Okko.